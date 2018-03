Das Doppelbudget der neuen VP-FP-Regierung beschert dem Verkehrsministerium Einsparungen in den nächsten zwei Jahren im Ausmaß von 400 Millionen Euro. Davon betroffen könnte auch die Strecke zwischen Herzogenburg und Krems sein, die elektrifiziert werden sollte. Fix sei noch nichts, derzeit werde das Einsparungspotenzial überprüft, heißt es seitens der ÖBB.

Was das für den Zentralraum bedeuten könnte, lest ihr in der aktuellen Ausgabe der NÖN.