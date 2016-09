Herzogenburg

„Ein großes Lob an die Baufirma: Sie hat noch genauer gearbeitet als die Architekten“, erklärte Bürgermeister Franz Zwicker am vergangenen Dienstag bei der Gleichenfeier des neuen Rathausbaus. Dann besichtigte das Stadtoberhaupt mit den Architekten, dem Baumeister und den Mitarbeitern den Rohbau bis in den zweiten Stock hinauf, der noch in Grau gehalten etwas kleiner aussieht und erst seine volle Größe entfaltet, wenn die Wände weiß gestrichen sind.

„Ich habe strenge Vorgaben und möchte im kommenden Juli einziehen"

Vom künftigen Sitzungssaal hat man einen schönen Ausblick auf den Kirchturm - und ein Höhepunkt wird auch der durchgehende Luftraum vom Foyer bis in den zweiten Stock sein, der jetzt natürlich noch mit Brettern zugelegt ist.

„Ich habe strenge Vorgaben und möchte im kommenden Juli einziehen. Es wird sich zwar nicht ganz ausgehen, aber im August muss es sein, denn im September feiern wir dann 90 Jahre Stadterhebung“, so Zwicker, der nach der Feier alle Mitarbeiter zum gemeinsamen Essen in das Freizeitzentrum einlud. Mit dabei waren Vizebürgermeister Christoph Artner, die Architekten Fritz Göbl, Lukas Göbl, Richard Zeitlhuber und Josef Ruhm sowie der Geschäftsführer der Baufirma Waizenauer & Schummer aus Taufkirchen/Pram (OÖ), Silvio Svitale.