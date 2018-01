Die Schüler der Polytechnischen Schule zählen zu den besten Jung-Technikern Österreichs: Beim Roboter- und Forschungswettbewerb der First- Lego-League im Wifi St. Pölten belegte das Team „Eiskoid“ in der Gesamtwertung den dritten Platz. Besonders im Robotdesign konnten die Nachwuchs-Forscher punkten. Auch dort schafften sie Bronze.

Ticket für das „FFL Semi-Final Central Europe Austria“ gesichert

Damit sicherten sich die Jugendlichen ein Ticket für das „FFL Semi-Final Central Europe Austria“. Dort können sie in rund zwei Wochen als eines der 18 besten Teams Österreichs ihr technisches Geschick und bestens funktionierendes Teamwork unter Beweis stellen.

Um das zu erreichen, war aber eine Menge Arbeit nötig: In den vergangenen Monaten wurde aus Technik-Lego ein autonom arbeitender Roboter entwickelt und für die Wettbewerbsaufgaben programmiert.

Aus dem Forschungsthema „Hydro Dynamics – Vorkommen, Nutzung, Lagerung und Bewegung von Wasser ergründen“ fokussierte das Team Kleinkraftwerke: Nach einem Besuch im Herzogenburger Kleinkraftwerk Merkl stellte sich heraus, dass die Kraftwerksbesitzer im Winter schlaflose Nächte verbringen, um bei einem nahendem Eisstoß rechtzeitig die Schleusen öffnen zu können.

Forschungs-Ergebnisse mit Film präsentiert

„Wir haben das Forschungsthema ‚Wie können wir Besitzer von Kleinkraftwerken vor dem kommenden Eis warnen‘ gewählt“, berichtet Jakob More. Dafür präsentierten sie eine innovative Lösung: Im Kraftwerk soll vor dem Rechen ein Temperatursensor eingebaut werden, zusammen mit einem GSM-Modul, das eine SMS an den Kraftwerksbesitzer sendet, sobald die Wassertemperatur im Kraftwerk auf unter 0,8 Grad Celsius fällt. Die Ergebnisse wurden beim Wettbewerb mithilfe eines Films präsentiert.

In Zentraleuropa forschen heuer 984 Schülerteams in acht Ländern. In Österreich traten 99 Teams in sechs Regionen an – 14 davon waren es in St. Pölten. Beim „FFL Semi-Final Central Europe Austria“ kämpfen die besten österreichischen Teams um den Einzug ins Europafinale, das heuer im März in Aachen, Deutschland, und nächstes Jahr in Österreich über die Bühne geht.

Punkten konnte auch das zweite Team der PTS, „Sapoly“ Für eine Top-Platzierung hat es schließlich zwar nicht gereicht, die Jugendlichen stellten dennoch Geschick und Wissen unter Beweis.