Wie gut die Lehrlingsausbildung in den Herzogenburger Betrieben ist, zeigte einmal mehr die Verleihung des Ulrich-Bremi-Lehrlingsförderungspreises und des Förderungspreises der Stadtgemeinde, die am vergangenen Dienstag im Volksheim über die Bühne ging.

39 Lehrlinge – sieben weniger als im Vorjahr, aber zwei mehr als im Jahr 2016 – wurden ausgezeichnet. 28 Lehrlinge alleine kamen von der Firma Georg Fischer, drei von Dormakaba und der Rest von den Firmen Heigl-Bau, Glasbautechnik Haselsteiner, Billa, Heinz Fischer-Installationen, Sparkasse Herzogenburg und Nentwich-World of Fire.

Die Mädchen und Burschen erhielten für ihre guten beziehungsweise ausgezeichneten Erfolge in der Berufsschule, ihre hervorragende Arbeitseinstellung und Hilfsbereitschaft, Motivation, Teamfähigkeit, besondere Kundenfreundlichkeit oder Repräsentation ihrer Firma bei der Berufsinfo-Messe „Zukunft-Arbeit-Leben“ Gutscheine in der Höhe von 30 beziehungsweise 50 Euro.

200 Euro für Michael Graf und Vanja Cokic

Michael Graf und Vanja Cokic bekamen den Bremi-Preis in der Höhe von 200 Euro.

Alle Lehrlinge erhielten zusätzlich einen Gutschein in der Höhe von je zehn Euro von der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft. Die musikalische Umrahmung des Festakts übernahm Martin Arnold mit seinen Musikschülern.

Erich Böck, der durch das Programm führte, begrüßte die Ehrengäste, darunter auch Bürgermeister Franz Zwicker, Vizebürgermeister Christoph Artner, Dormakaba Chief Operating Officer Dieter Sichelschmidt mit Geschäftsführer Stefan Penz, Johann Moser vom Wifi, Franz Wukovits von der Firma Georg Fischer, die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, den Lehrlingsausbildner von G+F, Lukas Dopler, Schuldirektor Andreas Tischer, Sparkassen-Direktor Friedrich Stefan sowie zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte. Im Mittelpunkt standen jedoch die Lehrlinge, die mit ihren Eltern und Freunden zur Verleihung gekommen waren.

Dormakaba-Chef Dieter Sichelschmidt betonte, dass die Lehrlingsausbildung ein wichtiger Punkt für die Zukunft ist: „Ich bedanke mich für die tolle Leistung. Die Zukunft geht nicht leicht vonstatten, aber die Jugend birgt ein enormes Potenzial und wird neues Denken einbringen. Wir reden oft über Fachkräftemangel, aber das kann man selbst steuern. Wir sind mit unseren Lehrlingen voll zufrieden, sind bei der Lehrlingsausbildung die Nummer drei in der Welt, und wollen die Nummer zwei oder sogar die Nummer eins werden.“

Zwicker: „Auch ich war einmal Lehrling“

Auf die Frage Erich Böcks an die Obfrau der Herzogenburger Wirtschaft, wie die Zukunft ausschaut, antwortete Evelyne Moser-Bruckner: „Im Handel in der Innenstadt etwas traurig, denn der Online-Handel wird immer mehr und setzt auch hier den Geschäften zu. Wir wollen aber die Aktion ,Die Stadt als Galerie‘ wieder aufleben lassen, damit die leer stehenden Geschäfte wenigstens in den Schaufenstern wieder belebt werden.“

Bürgermeister Franz Zwicker – jetzt Hofrat im Innenministerium – betonte in seiner Ansprache, dass auch er einmal Lehrling war.

Und zwar im Kaufhaus Kirschenhofer am Rathausplatz, wo er die Einzelhandelskaufmannlehre absolvierte, obwohl er eigentlich Technischer Zeichner werden wollte. „Man muss jedem Betrieb ein großes Danke sagen, der Lehrlinge ausbildet, damit diese den Weg in die Zukunft beginnen können. Es kann nicht jeder studieren – und Handwerk wird immer einen goldenen Boden haben.“

„Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“, ist ein Spruch, in dem ein Korn Wahrheit steckt. Wer in der Schule fleißig ist, tut sich auch später im Leben leichter, nicht nur in der Pflichtschule, sondern auch später in der Berufsschule und vor allem im Leben. Diesen Spruch hatte auch der Schweizer Unternehmer Ulrich Bremi vor Augen.

Nach ihm wurde vor einigen Jahren die Straße östlich des Dormakaba-Verwaltungszentrums benannt. Er hat die Preise für erfolgreiche Lehrlinge gestiftet. Die Stadtgemeinde hat diese ausgezeichnete Aktion aufgegriffen und sich dann angeschlossen.