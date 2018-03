Die Stadtgemeinde erwirbt am Hainer Berg eine 17.000 Quadratmeter große Fläche zum Preis von rund 154.000 Euro. In diesem Bereich beim „Dörflein“ könnte auch ein Regenwasser-Rückhaltebecken errichtet werden, zumal es bei Starkregen immer wieder zu Abschwemmungen kommt.

Die Pläne für das gemeinsame Feuerwehrhaus sind fix und fertig, ein Grundstücksankauf eröffnet weitere Optionen. | Kopitz

Der zweite Kauf mutet auf den ersten Blick seltsam an. Die Gemeinde erwirbt ein knapp 3.000 Quadratmeter großes Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Gebäude der Polizeiinspektion. Das Areal ist derzeit als Grünland gewidmet, eine Umwidmung in Bauland steht im Raum. Hintergrund: „Der Ankauf ermöglicht uns mehrere Optionen, was den Bau des gemeinsamen Hauses der Freiwilligen Feuerwehren Herzogenburg-Stadt und Oberndorf/Ebene anbelangt“, erklärt SP-Vizebürgermeister Christoph Artner.

Die Voraussetzung fehlt nach wie vor

Allerdings: Wie mehrmals und ausführlich berichtet, fehlt die Voraussetzung dafür. Bedingung für ein solches Haus ist die Fusion der beiden Feuerwehren. Die Mitglieder der Feuerwehr Herzogenburg-Stadt haben diesem Wunsch der Stadtpolitik in einer Abstimmung eine klare Absage erteilt.

Feuerwehrhaus Herzogenburg-Stadt: Es platzt aus allen Nähten. | Kopitz

Schmeißt man durch den Ankauf dieses Grundstücks Steuergeld beim Fenster hinaus? „Nein“, beteuert Artner.

Feuerwehrhaus Oberndorf/Ebene: Kapazität ist enden wollend. | Kopitz

Die Politik setzt auf den Faktor Zeit, der ihr in die Hände zu spielen scheint. Denn, so Artner: „Beide Gebäude, sowohl in Herzogenburg als auch in Oberndorf/Ebene, sind nicht am jüngsten Stand, was einerseits die bauliche Substanz, andererseits die Kapazität betrifft. Es macht wenig Sinn, in diese Gebäude zu investieren. Das ist die Investition in ein gemeinsames Haus besser. Ich bin davon überzeugt, dass sich diese Ansicht früher oder später auch bei den Silberhelmen der Stadtfeuerwehr durchsetzen wird.“

Was sagen die Florianijünger? Nichts. „Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt gibt es keine Stellungnahme zu dem Grundankauf durch die Stadtgemeinde“, teilt Pressesprecher und Verwalter Florian Schmidtbauer nach Rücksprache mit dem Kommandanten Ralf Haselsteiner mit.