Nicht nur für die Kinder, auch für die mitfahrenden Erwachsenen war es ein besonderes Erlebnis, als am vergangenen Freitag Jakob Zederbauer und Judith König in der Wiener Nuntiatur Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, Nuntius und damit Botschafter des Papstes in Österreich, stellvertretend für den Heiligen Vater die „Weiße Feder von Herzogenburg“ überreichten.

Jedes Jahr vergibt im Juni eine Jury - die Mehrheit davon sind Kinder - diese Auszeichnung an drei Menschen oder Institutionen, die etwas Besonderes für Kinder leisten. Diese „Weiße Feder“, sie besteht aus einem Emailoval, wird dann, verbunden mit einem Geldpreis, im Rahmen der NÖ Kindersommerspiele - die übrigens heuer zum 45. Mal über die Bühne gegangen sind - überreicht.

Heuer entschied sich die Jury aus 22 Vorschlägen, die selbst eingebracht oder postalisch eingegangen sind, für „Licht für die Welt“, eine internationale Fachorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.

Bei Entscheidung absolute Mehrheit

Der Verein „Haarfee“, der Haare und Geld sammelt und damit Kindern hilft, die ihr eigenes Haar durch Schicksalsschläge wie zum Beispiel Krebskrankheit verloren haben, ist ebenfalls mit der „Weißen Feder“ bedacht worden.

Da die Kinder in der Jury gerne Menschen oder Institutionen auswählen, die in unseren Breiten etwas für Kinder tun oder die sie vielleicht sogar kennen, fiel heuer die Wahl - und zwar mit absoluter Mehrheit - auch auf Jemanden, den zwar alle kennen, der aber in der langjährigen Geschichte der „Weißen Feder“ noch nie vorgeschlagen worden war: Papst Franziskus, der Kinder oft in den Vordergrund stellt.

Und da es natürlich sehr schwer war, dem Papst die Auszeichnung persönlich zu überbringen - obwohl schon ein Rom-Flug angedacht war - hat man sich für die kostengünstigere Variante entschlossen und überreichte sie seinem Vertreter in der Wiener Nuntiatur, wo Erzbischof Zurbriggen den Kindern versprach, dass der Papst die Auszeichnung bereits kommenden Montag in den Händen halten wird.