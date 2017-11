Nach einem Jahr „Zwangspause“ – durch den Neubau des Rathauses war es am Rathausplatz einfach zu eng – öffnet diese Woche wieder Charlys Winterlandschaft mit einem reichhaltigen Programm.

Start ist am Donnerstag, 23. November, um 18.30 Uhr mit „The Ridin Dudes“ Ron Glaser und Mika Stokkinen. Die kleinste Besetzung besteht aus dem Herzen der Band – Ron Glaser, dem gekürten besten Elvis-Interpreten Europas und dem Bluesgitarristen Mika Stokkinen – die zu zweit einen Sound kreiert haben, der nichts vermissen lässt. Bewaffnet mit zwei Gitarren und perfekt aufeinander abgestimmten zweistimmigem Gesang bieten sie ein beeindruckendes Programm.

Vom 1. bis 3. Dezember wird es „g‘miatlich“

Von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, steigt dann der beliebte „G’miatliche Herzogenburger Advent“, am Donnerstag, 7. Dezember, ist Krampusrummel mit Richard Scheiner, Werner Hainitz und Roland Wögrath von der Band „RWR“, die sich einer „ehrlichen Musik“ verpflichtet fühlt, das heißt, dass keine elektronischen Einspielungen erfolgen, sondern das Publikum echte Livemusik erlebt.

Einen Höhepunkt stellt das „Benefiz für Hospiz“ am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 17 Uhr dar, bei dem Prominenz aus Politik, Sport und Kultur – darunter Finanzminister Hans Jörg Schelling, Landesrätin Barbara Schwarz, Bezirkshauptmann Josef Kronister, Bürgermeister Franz Zwicker, Propst Maximilian Fürnsinn und Stadtparrer Mauritius Lenz – anwesend ist und Kekse, die am vergangenen Freitag in der Küche der Neuen Mittelschule gebacken wurden, zugunsten des St. Pöltner Hospiz‘ anbietet. Im Anschluss spielt die beliebte Band „Grammeknedl“.

Zu Silvester steigt die Altjahresparty

Am Dienstag, 19. Dezember, lädt um 15 Uhr die Stadtbücherei zu vorweihnachtlichen Lesungen, Liedern und Erzählungen.

Am Samstag, 23. Dezember, gibt es X-Mas mit Wolfgang Friedrich und seiner New-Orleans Dixieland-Band – und am Sonntag, 31. Dezember, von 10 bis 19 Uhr die Altjahresparty mit DJ Udo.

Es ist jeden Tag – außer von 24. bis 27. Dezember – von 14 bis 21 Uhr geöffnet, die Livemusik-Abende starten um 18.30 Uhr und es gibt allerlei Kulinarisches – vom Hirschbratenbrot über G’schnetzeltes bis zu verschiedenen Aufstrichbroten.

Doch das ist nicht alles: Von 19. bis 23. Jänner startet dann bei Charlys Winterlandschaft das 1. Herzogenburger Ski-Opening mit zahlreichen Überraschungen wie beispielsweise dem 1. Herzogenburger Night-Gaudi-Slalom.