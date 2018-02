„Don‘t smoke!“ So lautet der Name des eben angelaufenen Volksbegehrens, dessen Proponenten sich den „Nichtraucher-Schutz“ auf die Fahnen heften. Mit dem Tabakrauch hat auch Ralph Lameraner keine Freude, weshalb er sich in einem Schreiben an die Stadtgemeinde Herzogenburg wandte.

Rauch zieht ins Innere des Gebäudes

Lameraner ist Mitglied der „Donnerstag-Runde“, die laut seinen Angaben auch wechselweise acht bis 15 Personen besteht. Diese Runde besucht jeden Donnerstag die Sauna im Anton-Rupp-Freizeitzentrum in Ossarn.

Hier im Freien darf geraucht werden (Aschenbecher an der Mauer), links zu sehen ist die Tür in den Saunabereich, wo angeblich Rauch hineinzieht, wenn sie geöffnet wird. | Hans Kopitz

In den Räumlichkeiten der Sauna darf natürlich nicht geraucht werden, im Außenbereich hingegen schon. Und das stört den Etzersdorfer: „Da die Sauna in der Freizeithalle Ossarn ein öffentlicher Ort ist, sollte das Rauchverbot hier auch lückenlos umgesetzt werden! Leider wird der Außenbereich der Sauna als ,Raucher Lounge‘ genützt. Dies hat zur Folge, dass der Rauch ins Innere des Gebäudes zieht und so unangenehmen Geruch verbreitet. Weiters ist es nicht möglich, sich nach dem Saunagang im Außenbereich zu erholen, ohne vom Rauchgeruch belästigt zu werden“, schreibt er an die Stadtgemeinde, konkret an Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer.

Natürlich könne man argumentieren, dass es sich hier um einen Außenbereich handelt, jedoch seien per Definition Nichtraucher in umschlossenen öffentlich zugänglichen Raume zu schützen. Lameraner: „Durch den notwendigen Sichtschutz handelt es sich bei dem Außenbereich meines Erachtens um einen umschlossenen Raum.“

Bestimmungen gelten nicht für Außenbereich

Die Antwort kam prompt und sie war negativ: „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es nicht beabsichtigt ist, die Aschenbecher in dem von Ihnen angesprochenen Freibereich zu entfernen. Da der Nichtraucherschutz in, wie selbst anführen, umschlossenen Räumen gilt und ich davon ausgehe, dass auch Ihnen bekannt ist, dass ein umschlossener Raum nicht nur an vier Seiten umschlossen ist, sondern auch durch eine Decke abgeschlossen wird, sind die Bestimmungen des Nichtraucherschutzes in diesem Bereich nicht anzuwenden“, teilt Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer mit, um sich dann einem Problem zuzuwenden, das demnächst sogar in einem Gemeinderats-Ausschuss behandelt werden wird.

Hier wird manchmal gekocht, obwohl es nicht erlaubt ist, rechts hinten die Tür zum „Freigehege“, wo geraucht werden darf. | Hans Kopitz

„Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen und Ihnen als Mitglied der Donnerstag-Saunarunde die sonst allgemein bekannten Verhaltensregeln darzulegen, gegen die ihre Gruppe laufend verstößt“, so der Stadtamtsdirektor.

Erdäpfel für die Gulaschsuppe werden in der Sauna zubereitet

Vom Hallenwart sei ihm berichtet worden, dass es bei der Donnerstag-Saunarunde eine Gruppe gibt, die nicht nur Speisen und Getränke mitnimmt, sondern auch Speisen in der Sauna zubereitet und dies auch trotz seines Hinweises weiterhin durchführt. Schirmer im NÖN-Gespräch: „Ich habe das zuerst nicht geglaubt und Hallenwart Sepp Schneider gefragt, ob er mir da einen Scherz erzählt. In der Tat werden aber sogar Erdäpfel für die Gulaschsuppe zubereitet.“

Schirmer an Lameraner abschließend: „Ich möchte Sie höflichst darauf hinweisen, dass dies zukünftig zu unterlassen ist. Sollten Sie und die Mitglieder dieser Gruppe die sonst üblichen Verhaltensregeln in öffentlichen Saunabetrieben nicht kennen, haben wir sicherheitshalber für alle Benutzer leicht verständlich in einem Hinweis in der Sauna diese Regel klar dargestellt.“

Die Stadtgemeinde bei der Sauna einen Hinweis für die Benützer angebracht. | Hans Kopitz

Der Angesprochene kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „Natürlich kann jeder Sauna-Besucher seine Jause mitbringen. Es geht hier offenbar darum, einen Konsumationszwang beim Wirten im Freizeitzentrum, Franz Dopler, durchzusetzen. Diesem Konsumationszwang schließe ich mich aber mit Sicherheit nicht an.“

Ob er, Lameraner, schon überlegt habe, die Sauna zu wechseln? „Nein, denn in der Umgebung gibt es gar nicht so viele Saunas.“