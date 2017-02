Der Dorferneuerungsverein Wölbling wurde in der Kategorie „Raumentwicklung - innen vor außen“ beim Ideenwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ausgezeichnet. Über 7.000 Euro für das geplante Projekt darf sich der Verein freuen. „Geplant ist die Eröffnung eines Ladens mit regionalen und Bio-Produkten auf Vereinsbasis“, erklärt dazu Initiatorin Bernadette Fellner. Neben Lebensmitteln sollen auch Kunsthandwerk und Geschenkartikel geboten werden. Außerdem soll der Laden als Platz zum Verweilen bei Kaffee, Tee und Mehlspeisen dienen und auch für ältere Personen ein Treffpunkt sein.

„Bedarf für einen Dorfladen ist da“

Zur Entstehungsgeschichte des Projektes erzählt Fellner: „Wir hatten mit dem ,Laubfrosch‘ schon einmal einen Dorfladen, dieser hat aber vor über einem Jahr geschlossen, aber damals haben wir gemerkt, dass der Bedarf für so einen Laden in Wölbling da ist.“ Mit der Umsetzung will man bald beginnen.

„Unser Ziel ist es, dass wir im Herbst oder zumindest bis Jahresende aufsperren“, hofft Fellner. Adaptiert werden sollen die Räumlichkeiten der ehemaligen Gärtnerei Bauer. „Uns war es auch wichtig, ein bestehendes Gebäude zu nutzen“, betont Fellner. Generell ist es ihr wichtig, dass durch das Projekt die Dorfgemeinschaft gestärkt wird und der Nachhaltigkeitsgedanke wieder mehr in den Vordergrund rückt.

Norbert Speiser, Obmann des Dorferneuerungsvereins, freut sich: „Ich gratuliere zu diesem Projekt, das ist jede Menge Arbeit und Verantwortung.“ Der Obmann betont auch, dass gute Ideen für Wölbling gebraucht werden. Man könne sich jederzeit beim Verein melden.

Insgesamt wurden beim Ideenwettbewerb 88 Projekte eingereicht und 38 Siegerprojekte aus drei Kategorien und zwei Sonderkategorien prämiert.