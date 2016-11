Nicht leicht haben es derzeit sowohl die Autofahrer, die die Innenstadt besuchen wollen, als auch die Geschäftsinhaber - vor allem im Norden der Stadt. Grund ist die Leitungsverlegung der Fernwärme, die in der Kremser Straße den Verkehr und auch die Geschäftstätigkeit zwar nicht ganz lahmlegt, aber doch stark beeinträchtigt.

Unklare Verhältnisse an der Kreuzung Herrengasse/ Kremser Straße

Auswärtige Autofahrer, die von Norden kommen, werden während des Tages über den Schillerring umgeleitet - aber nach Arbeitsschluss dürfen sie vom Kreisverkehr aus in die Stadt einfahren. Bis vor Kurzem war es noch unklar, wenn man vom Kirchenplatz kommend an der Kreuzung Herrengasse/ Kremser Straße stand: Ist nun die Kremser Straße Richtung Süden oder Richtung Norden gesperrt?

Denn der Einbahnpfeil zeigte zwar nach Süden, dort war aber die Straße von einem arbeitenden Bagger blockiert. Also bogen die Autofahrer nach Norden ab - und wurden prompt von der dort wartenden Polizei angezeigt.

Verkehrssituation eine Zumutung

Die Verkehrssituation auf der Kreuzung im Bereich Schillerring/Jubiläumsstraße ist zu gewissen Stoßzeiten eine Zumutung. Wer mit seinem Fahrzeug vom Südwesten - also von der Bahnübersetzung her - kommt und nach Norden abbiegen will, muss öfter passen, denn bedingt durch den verstärkten Quer- und Gegenverkehr beziehungsweise durch die beiden Fußgängerübergänge ist das unmöglich.

Es bleibt nur die Möglichkeit, nach rechts abzubiegen und über den Südkreisverkehr, Roseggerring und Auring vorbei am Sportplatz zum Nordkreisverkehr Richtung Traismauer zu gelangen. Man muss also die ganze Stadt von Süden und Osten her umfahren.

„Für uns ist es eine Katastrophe“

Nicht zu zufrieden mit dieser Situation sind die Geschäftsinhaber in der Innenstadt. Ernestine Kaiser, Seniorchefin vom Modehaus Kaiser-Zauner, verspürt wenig Aufregung: „Denn bedingt durch den Abzug gewisser Frequenzbringer wie die beiden Lebensmittelgeschäfte, Post oder Bipa ist die Innenstadt für Kunden ohnehin nicht mehr so attraktiv wie früher.“

Angespannter sehen die Lage die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, oder Elektromeister Johann Lechner: „Für uns ist es eine Katastrophe. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der die Angestellten und Pensionisten durch die Sonderzahlung etwas mehr Geld zur Verfügung haben, wird ihnen das Einkaufen hier sehr schwer gemacht“, so Lechner.

Evelyne Moser-Bruckner meint: „Schade, dass die Arbeiten jetzt durchgeführt werden müssen, denn bis zum Beginn des ,G’miatlichen Herzogenburger Advents‘ kommende Woche, ist ja die Straße noch immer blockiert. Warum hat man nicht eher mit der Leitungsverlegung begonnen?“