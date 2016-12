Die Feuerwehr bekommt mehr Platz. Für einen Zubau des Inzersdorfer Feuerwehrhauses wurden bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Weichen gestellt: Die Mandatare haben einstimmig beschlossen, das Grundstück hinter dem Feuerwehrhaus (Florianigasse 3), das schon jetzt als Parkplatz bei Veranstaltungen genutzt wird, anzukaufen.

„Der Besitzer ist mit der Frage, ob wir seinen Grund erwerben möchten, an uns herangetreten“, erzählt Bürgermeister Ewald Gorth. Diese Gelegenheit hat die Gemeinde sofort beim Schopf gepackt: Dass für eine neue Halle schon dringender Bedarf bestand, weiß Feuerwehr-Chef Günther Staudenmayer: „Durch unseren hohen Mitgliederstand mit etwa 100 Leuten brauchen wir viel Platz. In unserem bestehenden Haus haben wir nur 30 Spinde – für 70 aktive Mitglieder. Wir brauchen also eigentlich doppelt so viele. Wenn sich mehrere Leute gleichzeitig umziehen wollen, ist das immer schwierig.“ Auchzur Lagerung von Festinventar fehlt der Platz.

„Wir brauchen dringend mehr Platz. Im bestehenden Haus haben wir nur 30 Spinde – für rund 70 aktive Mitglieder!“

Günther Staudenmayer

Den soll die Feuerwehr aber bald bekommen: Auf dem von der Gemeinde gekauften Grundstück wird eine Halle mit – voraussichtlich – rund 350 Quadratmetern Größe errichtet. Diese soll zum einen als zusätzlicher Spindraum und zum anderen auch für den Katastrophenschutz und für zu lagerndes Fest-Inventar verwendet werden.

„Wir wollen dort ein Strom-Aggregat, Werkzeug und Sandsäcke lagern – für den Fall, dass in der Gemeinde einmal etwas passiert. Ich denke dabei zum Beispiel an Hochwasser oder einen großen Stromausfall“, erklärt Staudenmayer. In Erwägung ziehen könne man außerdem, das kleine Feuerwehrfest, das alles zwei Jahre ausgerichtet wird, künftig in der neuen Halle abzuhalten. Der Baustart ist frühestens im Jahr 2019 geplant.