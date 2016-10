Schon seit 20 Jahren gibt es die Pfarrwallfahrt der Pfarre Hain, die alljährlich nach Maria Langegg führt.

Auch heuer ging es für die zahlreichen Wallfahrer der Pfarre Hain bei besonders schönem Herbstwetter wieder Richtung Langegg. In sieben Stunden Gehzeit und 32.000 Schritten wurden die 25 Kilometer bewältigt. Als Abschluss fand die Wallfahrermesse statt, an der sich auch viele nachgereiste Hainer beteiligten. Zelebriert wird die heilige Messe in Maria Langegg vom jeweiligen Hainer Pfarrer. Seit 2009 wird der Gottesdienst vom Hainer Pfarrer Leopold Klenkhart gefeiert.

Organisiert hat die Wallfahrt schon seit 20 Jahren Josef Braun. Bis zu 30 Wallfahrer nehmen jedes Jahr die Hürden der Strecke auf sich.

Gegangen wird von der Pfarrkirche Kleinhain über Schaubing und Karlstetten, den Salzburgsteig, Viehhausen und Wolfenreith – dort wird traditionell immer eine kleine Rast eingelegt. Danach geht’s über Scheiblwies und Geyersberg nach Maria Langegg.