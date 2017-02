An seinem 27. Geburtstag hat Karl Paweronschitz in Ossarn am Berg 27 seine Installationsfirma gegründet. Am vergangenen Mittwoch, als er sein 77. Wiegenfest beging, feierte er mit seiner Familie, den Mitarbeitern, Propst Maximilian Fürnsinn, Bürgermeister Franz Zwicker und einigen Freunden und Geschäftspartnern auch das 50-jährige Bestandsjubiläum seiner Firma.

In der Gründungszeit gab es noch wenige Installateure, ein Bad und eine Zentralheizung waren noch keine Selbstverständlichkeit im Haushalt. Doch die Entwicklung schritt sehr rasch voran. Im Jahr 1979 verzeichnete man dank der Nachfrage der Wohnbaugenossenschaften den höchsten Mitarbeiterstand mit 33 Personen.

Gute Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde

Von Anfang an wurde immer auf gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde gelegt, ein Meilenstein war sicher auch die Sanierung der Ablaufleitungen des Stiftes, die Umstellung von Holzfallschächten auf Geberit-PE-Leitungen in verschweißter Ausführung. Die Ausrichtung der Firma, die inzwischen Sohn Thomas Paweronschitz leitet, wurde dann schnell auf Privatkunden geändert.

Gefeiert wurde im Firmengebäude, das von Architekt Richard Zeitlhuber - er war und ist seiner Zeit immer ein bisschen voraus - geplant und 1993 eröffnet worden war. Es ist heute ein architektonisches Schmuckstück, obwohl das damals nicht so gesehen wurde. Die „Herzogenburger Stadtnachrichten“ bezeichneten den Bau wortwörtlich als „Schandfleck“ und als „Wahrzeichen der Geschmacklosigkeit“ und verglichen ihn mit den Blechbaracken der Auffanglager des Zweiten Weltkrieges.

Die Firma zählt auch zu den fleißigsten Lehrlingsausbildern, bisher wurden rund 50 Lehrlinge ausgebildet, die in den vergangenen Jahren auch immer an bei der Ulrich-Bremi-Preisverleihung beteiligt sind.

Bürgermeister Franz zwicker dankte für die gute Zusammenarbeit und Propst Maximilian Fürnsinn, mit dem der Firmengründer in die Volksschule gegangen ist und zu dem er noch immer ein sehr gutes Verhältnis hat, sprach den Segen zum 50-jährigen Firmenjubiläum.