Die Antnmania steht seit zehn Jahren für eine innovative und professionelle Veranstaltung und hat sich inzwischen zu einem der größten Clubbings im NÖ Zentralraum entwickelt. Jedes Jahr schafft die JVP mit frischen Ideen am Sportplatz in Hausheim eine einzigartige Partyatmosphäre. Heuer feiert die Antnmania am Samstag, 15. Juli, ab 21 Uhr ihren zehnten Geburtstag. Der Veranstalter hat sich wieder ein paar ganz besondere Highlights einfallen lassen.

Als Main-Act konnte der internationale Top-DJ Sak Noel gewonnen werden, welcher auf dem Weg von Mallorca nach Las Vegas einen Zwischenstopp in Hausheim einlegt. Weiters werden das DJ-Team Fat Astronauts und DJ Martinez für eine spektakuläre Bühnenshow sorgen.

Neben der jahrelang gewachsenen Vielfalt der Barlandschaft, die keine Getränkewünsche offenlässt, werden heuer erstmals zwei Foodtrucks für die Bewirtung sorgen.

Wie im Vorjahr tritt der gemeinnützige Verein „e3W – Verein zur Förderung von Elektromobilität und erneuerbaren Energien in Wölbling“ als Kooperationspartner auf. Dieser übernimmt die Ausschank.

Weitere Infos sind unter www.antnmania.at zu finden.