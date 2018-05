Der ÖKB-Stadtverband feiert heuer sein 140-jähriges Bestehen. Das Jubiläum und zahlreiche Ehrungen für jahrzehntelange Vereinsmitarbeit standen im Mittelpunkt der Generalversammlung, die im Gasthaus Maurer über die Bühne ging.

Der Verein wurde am 17. Februar 1878 als Militär-Veteranen-Verein gegründet und 1923 in Kameradschaftlicher Kriegerverein umbenannt. Erst 1956 erhielt er den Namen ÖKB, Stadtverband Herzogenburg, zehn Jahre später wurde er mit dem St. Andräer Verein zusammengelegt.

Von je her war Zweck und Sinn des Vereins, den Vaterlands- und Heimatgedanken zu fördern, die Kameradschaft zu pflegen. Dazu kommen wichtige soziale Aufgaben wie Unterstützung von Waisen, Witwen und Kriegsbeschädigten, Durchführung von Feiern zum Gedenken für Gefallene und Vermisste, Pflege der Kriegerdenkmäler und Grabstätten, finanzielle Unterstützung bedürftiger Mitglieder. Um diese Aufgaben verwirklichen zu können, werden von den Mitgliedern Vereinsbeiträge eingehoben, Veranstaltungen und Sammlungen durchgeführt.

„Wir bringen uns bei diversen Festen ein“

Sorge bereitet der Mitgliederschwund, siehe Vereinsauflösung in Oberwölbling, auch in Kuffern sieht es nicht zum Besten aus. Eine positive Bilanz zeigt jedoch der Getzersdorfer Kameradschaftsbund, der mit dem jungen Obmann Johann Gaugutz und dem geschäftsführenden Obmann Sigi Gutlederer nicht so schlecht dasteht.

Der Stadtverband lebt, was auch Obmann Wolfgang Schatzl im Beisein von Bürgermeister Franz Zwicker betonte: „Wir bringen uns bei diversen Festen wie dem Stadtfest, den Kindersommerspielen, beim Fronleichnamsfest oder bei der Unterstützung der Wirtschaft ein und laden schon jetzt zur 25. Friedensmesse ein, die heuer am Sonntag, 12. August, in der Heiligenkreuzer Wallfahrtskirche stattfindet.“

Grußworte gab es vom Obmann der Marinekameradschaft, Herwig Haböck, der sich für die gute Zusammenarbeit bedankte – „wir schätzen die Partnerschaft sehr hoch ein“ – und betonte, dass das maritime Interesse verhältnismäßig groß sei: „Sonst würden auch wir um den Nachwuchs kämpfen.“

Ehrungen gab es vom Bezirksverband, vom Stadtverband und vom Eisernen Kreuz für Wolfgang Schatzl, Leopold Nagl, Johann Baumgartner, Karl Günsthofer, Alfred Spring, Johann Denk, Hermann Feiwickl, Erich Hauptmann, Franz Schweitzer und Friedrich Schicklgruber.