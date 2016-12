Das Budget für das kommende Jahr stand im Zentrum der letzten Sitzung des Gemeinderates im ausklingenden Jahr 2016.

Die Gesamtsumme des ordentlichen Haushaltes 2017 wurde in einer Höhe von 2.599.700 Millionen Euro veranschlagt sowie der außerordentliche Haushalt mit einer Summe von 444.600 Euro für Straßenbau, Regenwasserkanal sowie die Erhaltung der Güterwege. Der Voranschlag 2017 sowie der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Umstrittenes Kindergartengesetz

Das NÖ Kindergartengesetz betreffend Beitragsregelung für die Nachmittagsbetreuung tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Neu ist die Regelung, wonach der Kindergartenerhalter für die Betreuungszeit einen Mindestbeitrag von 50 Euro bis 20 Stunden pro Monat einheben muss. Die Erhöhung erfolgt je nach Staffelung der Stunden auf 60- Euro bis zu 40 Stunden Betreuungszeit, auf 80 Euro bis zu 60 Stunden Betreuungszeit und auf 90 Euro für eine Betreuungszeit über 60 Stunden. Diese Erhöhung wurde vom Gemeinderat mit einer Stimmenthaltung (geschäftsführende Gemeinderätin Irene Köszali; VP) und einer Gegenstimme (geschäftsführender Gemeinderat Michael Pap; SP) beschlossen.

Gleichzeitig wurde jedoch auch ein Beschluss über die Aussetzung der Einhebung dieser Erhöhung bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/2017 einstimmig beschlossen.

Entwicklungskonzept rund um St. Pölten

VP-Bürgermeister Vogl berichtete, dass das Land NÖ die Zusammenarbeit der Gemeinden auf dem Gebiet der Raumordnung fördert. Daher wurde ein Entwicklungskonzept zwischen den Gemeinden Böheimkirchen – Gerersdorf – Herzogenburg – Kapelln - Karlstetten – Neidling- Ober Grafendorf – Pyhra – Obritzberg-Rust – St. Pölten – Wilhelmsburg durch die Stadtplanung St. Pölten erstellt, da die Stadt St. Pölten einen zentralen Raum hinsichtlich Wohn-, Wirtschafts-, Freizeit-, Versorgungs- und Verkehrsfunktion in NÖ darstellt und diese Funktion in den Umlandgemeinden deutliche Auswirkungen zeigt.

Vogl: „Direkte Berührungen in Form von grenznahen Baulandflächen bestehen zum Teil.“ Jedoch keine der kooperierenden Gemeinden verfügt über ein kleinregionales Rahmenkonzept. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss (pro Gemeinde) zu den Entwicklungskonzepten für eine erhöhte Förderung notwendig.

Das von der Stadt St. Pölten vorgelegte Protokoll und die Plandarstellung wurden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und den Entwicklungskonzepten zugestimmt.

Weiters stand das Angebot der Firma Henninger & Partner bezüglich der Erstellung eines Leitungskatasters für die Regenwasserkanalisation sowie für Kanalspülung und Kanal TV Inspektion auf der Tagesordnung. Die Vergabe des Leitungskatasters an die Henninger wurde einstimmig beschlossen. Der Gesamtaufwand beträgt 74.735 Euro.

Mehr Speicher und moderne Homepage

Weitere Beschlusspunkte der Gemeinderatssitzung waren die Speicherweiterung für den Server am Gemeindeamt sowie eine Garantieverlängerung des Servers, eine externe Sicherung sowie das RIS-Kommunal gem2go und die responsive Design-Erstellung der Gemeindehomepage durch die Firma Gemdat mit einer Gesamtsumme von 4.052 Euro und der Ankauf eines Planierschildes der Firma Scherndl-Figl in der Höhe von 10.300 Euro für Instandhaltungsarbeiten an den Güterwegen.

Einen einstimmigen Beschluss gab es auch noch über die Teilnahme der Marktgemeinde Kapelln am transnationalen Leader-Projekt der Region Donau NÖ-Mitte mit der Bezeichnung „Ökologische Pflege und Gestaltung von öffentlichen Grünräumen“.

Ein Dringlichkeitsantrag über Straßenbauarbeiten am Steinwurf Killing wurde an den Bestbieter, die Firma Kickinger aus Böheimkirchen, in der Höhe von 17.269 Euro vergeben.