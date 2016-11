Bei herrlichem Herbstwetter sind zahlreiche „Freunde der Marterl“ der Einladung der Marktgemeinde gefolgt und trafen sich am Mittelpunkt von NÖ zur ersten Marterlwanderung in Kapelln. Diese Wanderung fand im Rahmen des Saisonabschlusses am Themenweg statt.

Martin Gölss, welcher im heurigen Jahr die Ausbildung zum zertifizierten Kleindenkmalexperten absolviert hatte, führte die Besucher auf einer Wanderung um und durch Etzersdorf, weil hier die Anzahl der Marterl im Vergleich zu den anderen Katastralen relativ hoch ist.

Abschluss der Wanderung am Mittelpunkt von NÖ

Der Breitpfeiler, das Türkenkreuz - Bildstock bei der alten Linde, sowie die Ortskapelle Etzersdorf konnte man an ihren Originalstellplätzen betrachten. Weitere acht Marterl wurden anhand von Fotos, welche auf Ständern montiert waren gezeigt und von Martin Gölss erklärt. Interessante Details und geschichtliche Hintergründe erfuhren die Besucher über diese Kleindenkmäler. Am Mittelpunkt von NÖ fand dann der Abschluss der Wanderung statt. Kulinarisch verwöhnte Wolfgang Grünsteidl die Besucher mit Fleisch- und Grammelknödel sowie Feuerflecken.