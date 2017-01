„Das war wirklich ärgerlich“, erinnert sich Direktorin Edith Jagodic. Kurz vor Weihnachten ist an der Volksschule Kapelln eine Geldbörse gestohlen worden. Jetzt ist die Erleichterung groß: Polizisten der Inspektion Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) haben eine 22-Jährige ausgeforscht, die, wie sich nun herausstellte, gestohlen hat wie ein Rabe. Die Frau aus Furth bei Göttweig mit Wurzeln im Balkanraum suchte gezielt Schulen aus, die leicht zugänglich waren. Sie ging sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden auf Beutezug, etwa wenn Vereine in den Turnsälen ihre Fitnessstunden abhielten. Innerhalb von vier Tagen hat die Verdächtige sieben Schulen heimgesucht. Außerdem verübte sie einen Einbruchsdiebstahl in ein Auto, nachdem sie den dazugehörigen Schlüssel in einer Schule widerrechtlich erlangt hatte.

Insgesamt soll ein Bargeldbetrag in der Höhe von rund 3.500 Euro erbeutet worden sein.

Die mutmaßliche Täterin machte zu den ihr angelasteten Delikten im Verhör keinerlei Angaben. Sie wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.