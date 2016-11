Viele fleißigen Hände waren notwendig, damit der Gewerbebaum im Zentrum nun wieder in neuem Glanz erstrahlt. Im Frühjahr dieses Jahres wurde der bisherige Baum, der im Jahr 2006 erneuert worden war, sicherheitshalber umgelegt. Der Stamm war schon relativ morsch und daher erneuerungsbedürftig.

In zahlreichen Stunden wurde der neue Gewerbebaum von den Gemeindearbeitern und Franz Scharl in Form gebracht. Die Landjugend Kapelln übernahm das Streichen der Zunftzeichen und Josef Wiebogen erneuerte die Halterung für den Baum. Letztendlich sind von der Firma Hofbauer die Wappentafeln neu lackiert worden.

Vor wenigen Tagen ist der Gewerbebaum mit Hilfe eines Kranes und Hubsteigers der Firma Prangl wieder an seinen Platz im Zentrum von Kapelln zurückgebracht worden; gerade rechtzeitig, sodass am ersten Adventwochenende der bereits zur Tradition gewordene Adventkranz den Gewerbebaum schmücken wird.

Gewerbebaum als Wahrzeichen der Gemeinde

Der Gewerbebaum ist zu einem Wahrzeichen von Kapelln geworden. Errichtet wurde er ursprünglich im Jahre 1979, die Landjugend des Ortes hat ihn damals in Gemeinschaftsarbeit hergestellt. Der Gewerbebaum „mit allen Zunftzeichen der Berufe, die es in der Gemeinde gab und gibt“, soll die Verbundenheit zur Geschichte zeigen und die Bedeutung der Berufe in der Gegenwart betonen. Er soll aber auch jeden Bürger an sein Berufsethos mahnen.