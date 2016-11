Bei einem gemeinsamen Ganslessen mit Freunden und Unterstützern zieht die Bürgerliste MIT traditionell Bilanz über das politische Arbeitsjahr. Heuer gab es im Traisentalerhof von Erich Altenriederer einen Knalleffekt. Der Gründer der Liste und Obmann, Lukas Leitner, stellte seine Funktion zur Verfügung.

Konsequenz aus dem Ergebnis der Gemeinderatswahl 2015

Der Rücktritt ist eine verspätete, aber doch unmittelbare Konsequenz aus dem Ergebnis der Gemeinderatswahl 2015. Fünf Jahre zuvor hatte die Liste MIT auf Anhieb vier Mandate erhalten, Leitner war zum Wirtschaftsstadtrat avanciert. 2015 wurde die Liste von den Wählern halbiert, blieb jedoch drittstärkste Kraft im Gemeinderat. Nach dem enttäuschenden Wahlausgang verzichtete Leitner noch am Wahlabend auf den Einzug in den Gemeinderat.

„Ein Kapitän geht nicht bei unruhiger See"

An der Spitze der Liste blieb er vorerst: „Ein Kapitän geht nicht bei unruhiger See. Nun hat sich unser Gemeinderatsklub in neuer Zusammensetzung mit unserer Klubsprecherin Elisabeth Wegl und Gemeinderat Günther Brunnthaler gut eingearbeitet und gefunden. Es ist ein guter Zeitpunkt, nach acht Jahren an der Spitze unserer Bürgerliste auch das Amt des Obmannes an einen würdigen und kompetenten Nachfolger zu übergeben“, erklärt Leitner, der weiterhin als Wirtschaftssprecher der Bürgerliste MIT tätig bleiben wird.

„Es geht nicht mehr um die Wahrheit“

Zu seinem Rücktritt haben ihn auch berufliche und private Gründe veranlasst. „Beruflich läuft es mehr als gut“, freut sich der Chef der Werbeagentur Cayenne und klopft dabei auf Holz. Nach dem Tod seiner Mutter steht nun auch die Sanierung des Elternhauses auf dem Programm: „Das erfordert ebenfalls viel Zeit.“

Tränen fließen bei Leitner jedenfalls nicht. „Ich spüre keine Wehmut!“ Im Gegenteil, der Schritt sei ihm leichter gefallen als selbst erwartet: „Bürgermeister Pfeffer macht ja angesichts seiner persönlichen Werte subjektiv alles richtig. Aber seit 2015, als die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit wiedererlangt haben, geht es auf kommunalpolitischer Ebene objektiv nicht mehr um die Wahrheit, sondern lediglich darum, dass sich die SP-Meinung durchsetzen muss. Vorschläge der Opposition werden nicht einmal zur Kenntnis genommen.“

„In das Stadtamt regnet es hinein“

Sorgen bereitet Leitner speziell die finanzielle Entwicklung der Stadt: „Prestigeprojekte wie der Sportplatz und jetzt das Heizwerk lähmen die Entwicklung in anderen Bereichen. Stichwort Bahnübergang in Gemeinlebarn: Dort gab es einen Straßenzug als Alternativvariante, die durchaus plausibel gewesen wäre. Doch es fehlte am nötigen Geld. Überhaupt: Wieviel Geld ist etwa für die Sanierung oder für den Ausbau von Gemeindestraßen übrig?“

Der Finanzengpass sei auch bei Gebäuden spürbar: „In das Schloss fließt seit Jahren kein Cent, ins Stadtamt regnet es hinein und das Alte Rathaus, ein Bau mit gotischem Baukern aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, verfällt zusehends.“

Abschieds-Kritik gibt es auch an der Standortentwicklung: „Inzersdorf-Getzersdorf und Grafenwörth haben uns punkto Betriebsansiedelungen den Rang abgelaufen, obwohl wir die besseren Voraussetzungen hätten. Traurig, aber wahr.“

„Grüße“ gibt es nicht nur an die SP. „Es hat 2008 gute Gründe gegeben, die Liste MIT als wirkliche Oppositionskraft zu gründen. An diesen Gründen hat sich bis heute nichts geändert“, meint er schmunzelnd zur VP Traismauer befragt.

Spezialist für Bau- und Finanzthemen

Neuer Obmann wurde Rudolf Gerlach. Er leitet bei einem großen Versicherungskonzern die Region St. Pölten und Krems und war bereits bisher aktiv in der Bürgerliste MIT vor allem in Bau- und Finanzthemen tätig. „Es ist mir eine große Freude, als Obmann die Koordination und die Entwicklung unserer Bürgerliste zu begleiten. Gerade die jüngsten Ereignisse wie der übereilte Beschluss für ein Heizwerk mitten im Wohngebiet, die Missachtung des klaren Ergebnisses der Windkraftbefragung oder auch die immer prekärere Finanzlage der Stadtgemeinde zeigen, wie wichtig eine kritische Oppositionspartei ist!“, sagte Gerlach.

Zuvor hatte Klubsprecherin Gemeinderätin Elisabeth Wegl eine positive Bilanz über die Arbeit der Liste MIT im Jahr 2016 gezogen: „Erfolgreiche Beispiele dafür sind die endgültige Auftragsvergabe für den Oberndorfer Steg, die Durchsetzung der Anordnung der neuen Windkraft-Volksbefragung im Gemeinderat, Verbesserungen bei Spielplätzen in Traismauer, viele kleine Erledigungen bei konkreten Beschwerden der Bevölkerung, wie etwa fehlender Strauch- und Grasschnitt oder Schlaglöcher bei Feldwegen.“