Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel hat sich nach ihrem Amtsantritt an einer guten Einführung in anderen Kommunen bedient. Sie rief den Wölblinger „Gemeindeempfang“ ins Leben, der in der vergangenen Woche zum zweiten Mal stattgefunden hat.

Die kleine Turnhalle der Schule war gut gefüllt, hätte jedoch gerne noch ein paar Besucher vertragen. Denn die Gemeinde lud im Vorfeld der Veranstaltung alle Personen ein, die im vergangenen Jahr ihren Hauptwohnsitz ins Wölblinger Gemeindegebiet verlegt hatten. 2017 gab es nicht weniger als 156 Zugezogene. Von diesen 156 neuen Wölblingern schafften es exakt zwei, zum „Gemeindeempfang“ zu kommen. Viele der Eingeladenen hatten nicht einmal eine Absage der Mühe Wert gefunden.

Bürgermeisterin und Gemeindevertreter müssen sich deshalb nicht grämen. Es sind die Zugezogenen, die eine Chance verpasst haben, denn der „Gemeindeempfang“ dient auch, so Gorenzel in ihrer kurzen Ansprache, dem Kennenlernen, dem Knüpfen von Kontakten, dem gegenseitigen Austausch.