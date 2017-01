In den kommenden Tagen beginnen die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehren. Die Silberhelme der Wehr Hain-Zagging haben schon einige Tage zuvor Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen. Der Anlass war erfreulich, denn die Feier der Dachgleiche beim künftigen „Gemeinschaftshaus der Generationen“ konnte vollzogen werden.

Auch wenn manchmal das Wort „Mega“ inflationär verwendet wird, in diesem Fall ist es durchaus angebracht: Dieses neue Feuerwehrhaus, in dem auch Vereine ihre neue Heimat finden werden, ist in der Tat ein Mega-Projekt. Und „Mega“ sind auch die freiwilligen Eigenleistungen, die die Florianijünger bisher erbracht haben. 8.000 unentgeltliche Arbeitsstunden!

Dieser Aufwand ist auch eine Bestätigung dafür, dass sich die Wogen rund um den Zusammenschluss der beiden Wehren Hain und Zagging gelegt haben. Der Zusammenhalt klappt, ohne diesen Zusammenhalt wäre die Umsetzung des ambitionierten Projektes auch gar nicht möglich. Mit diesen Florianis hätte wohl auch der Heilige Florian seine wahre Freude.