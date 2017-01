Lernhäuser des Roten Kreuzes gibt es in Gänserndorf und Neunkirchen. Lerncafés der Caritas existieren in St. Pölten, Amstetten und Waidhofen an der Ybbs. Nun gibt es beide Einrichtungen mit einem Schlag auch in Herzogenburg, was ebenso erfreulich wie notwendig ist. Sowohl im Lernhaus als auch im Lerncafé erhalten Kinder am Nachmittag kostenlose Unterstützung beim Lernen. Und das ist in Zeiten explodierender Kosten für herkömmliche Nachhilfestunden ein sehr großzügiges Angebot, das sich generell an alle Schüler richtet.

Doch in erster Linie geht es um die Unterstützung für Schüler mit Migrationshintergrund. „Integration durch Bildung“ lautet demnach auch das Motto der Lerncafés der Caritas. Gerade in Herzogenburg - und auch in Traismauer - gibt es eine Vielzahl von Kindern, die Defizite in der Grundvoraussetzung Nummer eins, in der Kenntnis der deutschen Sprache, aufweisen. Dass hier nun in einem gemeinsamen Kraftakt Abhilfe geschaffen werden soll, ist uneingeschränkt positiv. Der Weg zum Erfolg führt über die Bildung. Sie wird nun speziell gefördert.