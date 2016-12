Dominik Stauffer sicherte sich bei den Berufseuropameisterschaften in Göteborg gemeinsam mit dem Team Austria den Meistertitel. In seiner Berufssparte Landmaschinentechnik konnte er sogar ein „Medallion for Excellence“ für besondere Leistungen erzielen.

Besonders stolz wird man auf Stauffers Auszeichnung im Technik Center in Herzogenburg sein. Schließlich arbeitet der 23-Jährige dort und konnte über ein halbes Jahr lang einen Tag pro Woche trainieren. Diese Unterstützung vom Arbeitgeber darf man in der heutigen Zeit keinesfalls als selbstverständlich hinnehmen.

Die tolle Leistung von Stauffer zeigt aber auch, wie gerne er seinen Beruf ausübt und wie ehrgeizig er ist – sonst hätte er nicht so viel Zeit in diesen Wettbewerb investiert.

Dieses Engagement ist vor allem bei jungen Leuten oft selten. Denn viele suchen sich den Job nach der Zahl am Lohnzettel aus. Der Verdienst sollte bei der Berufswahl aber nicht die Hauptrolle spielen, wichtiger ist es viel mehr, seinen Beruf gerne und mit Engagement auszuüben.