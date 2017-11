Der Verein Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau steht wieder ohne Projektbetreuerin da. Lange hat man nach einer geeigneten Person gesucht und glaubte, sie in Monika Mörwald gefunden zu haben. Das Entscheidungsgremium und die Verantwortlichen vom Mostviertel-Tourismus waren begeistert von der 21-Jährigen. Doch Mörwald hat gekündigt, und will nur noch bis Jahresende für den Verein tätig sein. Sie will sich vermehrt um den eigenen Betrieb kümmern, gibt sie als Grund für die Entscheidung an.

Das ist schade, weil Mörwald gerade eine Tour durch alle zwölf Mitgliedsgemeinden gemacht hat und die Leute den Verein bereits mit ihr in Verbindung gebracht haben.

Jetzt müssen sich die Verantwortlichen wieder auf die Suche nach einer neuen Projektbetreuerin machen, die so rasch wie möglich gefunden werden sollte. Denn gerade im Hinblick auf die Bewerbung für die Landesausstellung 2023 ist es wichtig, dass sich der Verein personell gut aufstellt. Um touristisch und kulturell zu überzeugen, wird man nämlich gute Leute benötigen.