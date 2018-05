Kämpferisch wie schon lange nicht mehr haben sich die Sozialdemokraten bei ihren Maikundgebungen in Herzogenburg und Anzenhof bei Wölbling präsentiert. Kein Wunder, in der Opposition braucht man auf keinen Regierungspartner Rücksicht nehmen, sagt frei heraus, was gefällt, was missfällt.

„Die Kampftage werden wiederkommen“, erklärte Nationalratsabgeordneter Robert Laimer in Herzogenburg. Kampftage? Für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern für gleiche Tätigkeit? Für das Ende der kalten Progression? Für die Aufstockung der Exekutive im Kampf gegen zunehmend grassierende Cyber-Kriminalität?

Nichts von alledem. Konservativ, ja, genau, konservativ stellt man sich Bemühungen entgegen, wenn es etwa darum geht, die überfällige Reform des Sozialversicherungs-Wesens in die Wege zu leiten.

Immerhin soll genug Zeit für Kampftage bleiben. In Anzenhof wurde der Ruf nach der 30-Stunden-Arbeitswoche laut. Gelacht hat dabei niemand. Und da fragt man sich, wo die Opposition bleibt, die bei dieser türkis-blauen Bundesregierung so dringend notwendig wäre.