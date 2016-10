Viel Geld wurde in die Renovierung von Schloss Thalheim in Kapelln investiert. Jetzt erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz und der Besitzer macht es sogar für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei Konzerten, Lesungen und Tanzaufführungen können die Gäste Zeit in historischem Ambiente verbringen. Das Kulturprogramm, das schon im November beginnt, wird vom Wilhelmsburger Antiquitätenhändler Josef Renz zusammengestellt und der weiß was er tut – schließlich organisiert er selbst in seinem Antiquitätenzentrum regelmäßig Kulturveranstaltungen.

Dass dieses Kulturjuwel überhauptöffentlich zugänglich ist, ist natürlich von unschätzbarem Wert. Allerdings weiß man auch wie der Besitzer des Schlosses das investierte Geld in die Renovierung wieder hereinbekommen will, schließlich gibt es im Schloss einen Restaurantbetrieb mit regionaler, französischer und ayurvedischer Küche und sogar ein Hotel. Und da kostet ein normales Doppelzimmer mit Frühstück pro Nacht 260 Euro. Diese Klientel verirrte sich bisher wohl nur selten in die Region.