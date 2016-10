Gleich zehn Prozent Trinkgeld auf die Rechnung draufschlagen – in einem Kremser Lokal wird das seit Kurzem so gehandhabt. Beschwert soll sich nach Angaben des Wirtes dort noch kein Gast haben.

Von einer solch drastischen Maßnahme halten die Gastronomen in der Region Herzogenburg nicht viel. Damit schreckt man die Gäste ab, sind sich die Wirte einig. Mit ihrer Ansicht könnten sie recht haben. Kein Mensch wird gerne bevormundet. Denn schließlich wissen die Kunden selbst am besten, was ihnen eine gute Bedienung wert ist und wie viel Trinkgeld angemessen ist. Abgesehen davon, hat engagiertes Servicepersonal wenig Hoffnung, dass die Leistung honoriert wird.

Auf die Idee, sich eine neue Rechnung ohne Trinkgeld ausstellen zu lassen, wie es auch in Krems möglich ist, werden die wenigsten kommen. Außerdem geben die meisten Gäste ohnehin mehr Trinkgeld als zehn Prozent – vor allem, wenn es sich um eine größere Konsumation handelt. Und da stellt sich schon die Frage, ob bei dieser Maßnahme unterm Strich nicht das Servicepersonal draufzahlt.