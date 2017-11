Promi-Winzer Leo Hillinger sucht auf Puls 4 Österreichs nächsten Topwinzer. Mit dabei auch Viktoria Preiß aus dem Traisental von Frauenzimmer. In der mehrteiligen Sendung müssen sich die Winzer diversen Aufgaben stellen, an einer Blindverkostung teilnehmen, Weine zu Speisen empfehlen, aber auch selbst als Sommelier fungieren. Dinge, die ein normaler Winzer wahrscheinlich nicht zu seinen alltäglichen Aufgaben zählt.

Das große Plus der Show ist, dass sie ein breites Publikum anspricht und auch jenen Zusehern der Wein und die Winzertätigkeit näher gebracht wird, die sich sonst nicht überlegen, wie guter Wein gemacht wird. Alleine dadurch ist die Sendung eine tolle Werbung für die teilnehmenden Winzer und die Weinkultur im Allgemeinen.

Ob man in einer TV-Show Österreichs nächsten Topwinzer tatsächlich findet, ist allerdings fraglich. Denn letztendlich muss der Weinbauer was von seinem Handwerk verstehen, damit das Endprodukt, das dann ins Glas kommt, auch schmeckt. Denn nur auf das kommt es schließlich an.