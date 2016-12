Im großen NÖN-Jahresrückblick ist wieder eine Fülle an Themen und Ereignissen aufgelistet, die das zu Ende gehende Jahr geprägt haben.

Da geht es um Singuläres, wie das hautnahe Erleben der Fußball-Europameisterschaft für eine Neunjährige aus Statzendorf. Oder, und das bleibt hoffentlich ein Einzelfall, das massenweise Durchfallen bei einer Radfahrprüfung, ebenfalls in Statzendorf.

Im ausklingenden Jahr sind aber auch Grundsteine für positive Entwicklungen in den nächsten Jahren gelegt worden. Dazu zählt ganz eindeutig die Zusammenlegung von Tourismusverband und Weinstraße zu einem schlagkräftigen Verein. Ein Verein, der ohne sein Zutun plötzlich mit einer viel größeren Bandbreite die Werbetrommel für die Region rühren kann. Definierte man sich in der Vergangenheit vielfach ausschließlich über den Wein, so ist nun auch die Kultur dazu gekommen. Die durch Privatinitiativen sanierten Schlösser Walpersdorf und Thalheim sind mit ihren Veranstaltungen Bereicherungen sogar über den Bezirk hinaus.