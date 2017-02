Geht es nach der Bahn, so wären in Traismauer vier Eisenbahnkreuzungen bald Geschichte. Eine Auflassung, jene mit dem Traisental-Begleitweg, ist unstrittig, weil dort eine adäquate Ersatzquerung geschaffen wird.

Bleiben drei Kreuzungen übrig, eine direkt in Gemeinlebarn, eine in der Berghäusergasse, eine am „Himmelreich“ auf Höhe der Katastralgemeinde Frauendorf. Eine Prognose wird wohl zutreffen: Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht.

Wer wird sich dann als Sieger fühlen? Die SP, weil Bürgermeister Herbert Pfeffer in den Verhandlungen das bestmögliche Ergebnis herausgeholt hat? Die VP, weil sie Politiker wie Landesrat Karl Wilfing oder Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner eingeschaltet hat, um für den Verbleib der Eisenbahnkreuzungen zu kämpfen?

Die Bürgerliste MIT, weil sie das Thema zuerst an die Öffentlichkeit gebracht und damit breite Schichten der Bevölkerung sensibilisiert hat? Eine zweite Prognose wird wohl zutreffen: Jeder schneidet sich ein Stück vom Kuchen ab.