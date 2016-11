Die Fine-Art-Galerie in der Wiener Straße 10 bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot. Am kommenden Freitag, 11. November, steht ab 20 Uhr ein besonderer musikalischer Leckerbissen auf dem Programm. Stephanie Hacker, Künstlername Stephie Hacker, wird in Form einer NÖ-Premiere ihr drittes Album mit dem Titel „You and Me“ vorstellen. Es gab bisher erst ein Konzert mit diesem Programm anlässlich der CD-Präsentation im Porgy & Bess in Wien.

Stephie Hacker stammt aus Sitzenberg-Reidling und hat sich ihre ersten Sporen an der Musikschule Traismauer verdient. Mittlerweile lebt sie in Wien, kommt aber wieder gerne zurück: „Wenn ich in Traismauer spiele, fühlt es sich an wie ein Heimspiel.“

Die jüngste CD ist im Unterschied zu den beiden vorigen Produktionen in ganz kleiner Besetzung aufgenommen worden: „Nur ich am Gesang sowie am Klavier und Lukas Lauermann am Cello“, verrät Hacker. In „You and Me“ geht es um eine Geschichte, die von zwei Liebenden erzählt, die auf der Suche nach dem jeweils anderen sich selbst finden.

Für jedes Lied auf der CD wurde von der Künstlerin Laura Pleifer ein Bild angefertigt.