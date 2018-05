Die tunesische Hauptstadt Tunis mag eine schöne Stadt sein, aber dass man die Liebe zu ihr mit einer Schmiererei am Bahnhofsgebäude bekundet, geht eindeutig zu weit. Nach einigen Monaten relativer Ruhe ist der Sprayer-Vandalismus in die Stadt zurückgekehrt. Auch auf der Gartenmauer des Pfarrhofs, seit jeher ein Anziehungspunkt für die unbekannten Täter, finden sich Schmierereien, stets mit der Zahl 187 in Verbindung.

Zeugen gibt es nicht, die Chancen, die Kriminellen ausforschen zu können, sind denkbar gering.