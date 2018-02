In einem Einfamilienhaus kam es am vergangenen Mittwoch in den Mittagsstunden aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand. Starker Rauch breitete sich in kürzester Zeit aus. „Unverzüglich rückte ein Atemschutztrupp in den Keller vor und löschte binnen weniger Minuten den Brand. Anschließend wurden der Keller und das Haus mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit“, berichtet Löschmeister Florian Ganzberger von der Freiwilligen Feuerwehr Ambach, die gemeinsam mit den Wehren Oberwölbling, Hausheim-Noppendorf und Unterwölbling vor Ort war.

Insgesamt 21 Feuerwehrleute standen mit fünf Fahrzeugen rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Die Brandursache ist geklärt: Ein technischer Defekt im Schaltkasten hatte das Feuer ausgelöst, herabtropfendes Plastik setzte danach einen Karton in Flammen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.