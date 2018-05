Die Erfolgsgeschichte des Traismaurer Gospelchors (TGC) wird es auch in Kürze in Buchform geben. „Ende Mai wird das Multi-Media-Buch mit zahlreichen Infos, Episoden, Daten und Audiomaterial der Öffentlichkeit präsentiert werden“, kündigt Chorleiter Augustinus Brunner an.

Geschrieben wurde das Buch mit Vorwörtern unter anderen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Herbert Pfeffer vom Langzeitchorleiter Augustinus Brunner. Es kann mit zahlreichen eindrucksvollen Daten und Infos aufwarten. So haben seit der Gründung des Gospelchores in Summe rund 770 Personen bei dem Chor mitgesungen.

Elf CD- Produktionen, 120 Auftritte und rund 30.000 Konzertbesucher sind weitere eindrucksvolle Zahlen und ein Beleg für die umfangreichen Aktivitäten des Chores, der in Kürze wiederum auf Tournee gehen wird. Der Auftakt dazu erfolgt am kommenden Sonntag, 27. Mai. Der TGC wird für die Gestaltung der Sonntagsmesse in der Traismaurer Stadtpfarrkirche verantwortlich zeichnen. Im Anschluss, ab etwa 11 Uhr, folgt ein Konzert.

Danach stehen weitere Konzerte in Innsbruck, Salzburg, Wien und Krems (in der Minoritenkirche) auf dem Programm. Im Mittelpunkt wird das „best of 20 Jahre TGC“ stehen. Denn im Vorjahr feierte der TGC sein 20-jähriges Bestandsjubiläum. Seit seiner Gründung im Musik- Schuljahr 1997/1998 hat der Gospelchor unter der Leitung von Augustinus Brunner eine stetige Aufwärtsentwicklung erfahren. Zahlreiche Auftritte und Tourneen haben wiederholt den guten Ruf des TGC bestätigt.

Der Chor besteht aus derzeit aus rund 70 Sängern und einer hervorragenden Liveband. Das Repertoire umfasst Songs vom Oslo-Gospelchoir, Jazz-Standards wie Birdland und Popsongs wie zum Beispiel Africa/Toto, Heal the World/Michael Jackson, Joy to the World/Whitney Houston. „Als besonderer Programmschwerpunkt gilt im Chor das Einstudieren von originalen Gospel-Messen. Aktuell finden sich im Konzertprogramm Auszüge von der Gospel-Messe von Robert Ray und Auszüge von der Gospel-Mass von Stephan Zebe“, so Chorleiter Augustinus Brunner in seinen Ausführungen.