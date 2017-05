Ausgerechnet die kleinste Partei, die im Herzogenburger Gemeinderat vertreten ist, hat ein personelles Problem. Die Bürgerliste „Blüh“ ringt mit ihrem eigenen Mandatar Hermann Feiwickl um die Zukunft.

Die bunte Liste an sich war schon eine Überraschung. Hier mit Erwin Stingl ein Kommunist, dort mit Markus Ressl ein Bürgerlicher, dazu mit Hermann Feiwickl ein Mann, der die SP im Groll verlassen hat, weil sie ihm auf der Kandidatenliste ein Fixleiberl für den Einzug in den Gemeinderat verwehrt hat. Mit der Liste „Blüh“ schaffte Feiwickl dann den Einzug, obwohl er nur an fünfter Stelle gereiht gewesen war.

Und jetzt soll Feiwickl sein Fixleiberl wieder hergeben. Er weiß nichts davon, aber seine Freunde von „Blüh“ wissen es alle: Vor der Wahl soll eine Halbzeitlösung paktiert worden sein. Erste Hälfte der Funktionsperiode: Feiwickl. Zweite Hälfte der Periode: ein anderer „Blüh“-Vertreter, höchstwahrscheinlich Ressl.

Das Problem, das „Blüh“ blüht: Sie kann Feiwickl nur bitten, auf sein Mandat zu verzichten. Zwingen kann sie ihn nicht.