Sehr stark vertreten waren die Florianis bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Stelzhammer, es ist aber auch beachtlich, dass der verhältnismäßig kleine Ort über 99 Feuerwehrmitglieder verfügt, worauf Kommandant Günther Staudenmayer senior aber auch besonders stolz ist.

Bei der Versammlung, die das aktive Leben der Inzersdorfer Wehr aufzeigte, konnte der Kommandant neben Bürgermeister Ewald Gorth und dessen Vorgänger Franz Haslinger auch Abschnittskommandant Helmut Czech, Unterabschnittskommandant Herwig Leitner sowie Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer mit Maria Heidegger begrüßen.

Nach den Berichten der Sachbearbeiter stellte Jugendbetreuer Günther Staudenmayer junior die Erfolge der Jugend vor, wobei Bernhard Frech beim Wissenstest in St. Pölten das Abzeichen in Gold, beim Orientierungsbewerb in Ossarn Matthias Dohnal und Jakob Schoderböck das Fertigungsabzeichen Feuerwehrtechnikspiel – und beim 45. Jugendlager in Neuhofen an der Ybbs dieses Duo auch das Bewerbsabzeichen in Bronze erhalten hat. Auch beim Friedenslicht war die Jugend vertreten – und so absolvierten 71 Mann im Vorjahr Jahr 436 Stunden.

Die Freiwillige Feuerwehr Inzersdorf ist bei Wettkämpfen die erfolgreichste Wehr des Abschnitts.

Markus Zehndorfer zeigte auf, dass im Wettkampfjahr insgesamt 18 Bewerbe mit 22 Stockerlplätzen – davon 13 erste Plätze – absolviert wurden. Im Abschnitt gab es den 1. und 2. Platz Bronze A, den 1. und 3. Platz Silber A und den 1. Platz Bronze B; im Bezirk den 1. und 5. Platz Bronze A und den 3. und 5. Platz Silber A, im Land den 17. Platz Bronze A sowie den 19. Platz Bronze B.

Gesamtstatistik: 11.140 Stunden

Die Highlights waren der FireCup-Sieg von Inzersdorf 2 mit einer Angriffszeit von 29,95 Sekunden, somit haben sich zwei Gruppen für den Fire-Cup 2018 in Gastern qualifiziert, der Sieg in der Damenwertung des FireFighter-Cups in Niederrussbach und der Besuch des fünften Kuppelbewerbes in Erpfendorf in Tirol mit zwei Gruppen. Für die 91 Bewerbsübungen wurden 1.164 Stunden aufgebracht.

Beim bildlichen Rückblick über die Einsätze fanden die Personensuche im April am Theyerner Berg, die für alle gut ausgegangen ist, der Verkehrsunfall im September beim Stockerkreuz, bei dem sogar der Hubschrauber angefordert werden musste, und Ende Oktober der Sturmschaden am Langen Hof besondere Beachtung.

Dann gab es noch einen Rückblick auf die insgesamt 24 Veranstaltungen. Angefangen vom Feuerwehrball über den Besuch der Volksschule mit der Getzersdorfer Wehr, den Frühjahrsempfang, das Feuerwehrfest und den Traisental-Cup bis zur Blutspendeaktion und der Schulevakuierung war alles dabei.

Die Gesamtstatistik mit allen 421 Tätigkeiten zeigte auf, dass die Inzersdorfer Florianis im Vorjahr 11.140 Stunden ihrer Freizeit der Feuerwehr zur Verfügung gestellt haben.

Bürgermeister Ewald Gorth dankte für die geleistete Arbeit, gratulierte zum Fire-Cup-Sieg und den erfolgreichen Damen und betonte, dass bei Neuanschaffungen die Gemeinde ihren Teil dazu beiträgt.