Zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Waldlesberg begrüßte Kommandant Oberbrandinspektor Norbert Brandl neben zahlreichen Feuerwehrmitgliedern auch Stadtrat Thomas Woisetschläger, Unterabschnittskommandanten Karl Engl, Abschnittsverwalter Markus Bittner und den Ehrenkommandanten und Alt-Vizebürgermeister Karl Koll im Heurigenlokal der Familie Ettenauer.

„Im Vorjahr sind wir insgesamt zu 13 Einsätzen, davon drei Brandeinsätze, zwei Brandsicherheitswachen und acht technische Einsätze, ausgerückt. In Summe wurden die diversen Einsätze mit insgesamt 53 eingesetzten Mitgliedern insgesamt 133 Einsatzstunden mit Bravour bewältigt“, so der Kommandant und Bezirksfeuerwehrjurist Norbert Brandl in seinem Tätigkeitsbericht.

Fundamental war Grundstücks-Ankauf

Weiters: „Für 30 Schulungen und Übungen wandten wir 365 Stunden auf. Eine wertvolle Übung war die Schulung im Umgang mit der Kettensäge von Hannes Karner. Ebenso hervorzuheben ist die Atemschutzunterabschnittsübung im Objekt von Stadtrat Georg Kaiser.“

Besonders wichtig war 2016 der Ankauf eines Grundstücks gegenüber des Feuerwehrhauses durch die Stadtgemeinde zwecks Errichtung von dringend benötigten Lagerräumlichkeiten. „Unser Dank gilt der Stadtgemeinde für die Unterstützung und den Familien Ebhart und Wechtl für deren Entgegenkommen beim Verkauf. In den nächsten Monaten soll bis zum Feuerwehrfest (Anmerkung: Anfang Juli) die Detailplanung unseres Bauvorhabens samt der Baugenehmigung abgeschlossen sein, damit unmittelbar nach dem Fest mit den Bauarbeiten begonnen werden kann“, blickte Brandl voraus.

Mit der Schaffung der entsprechenden Lagerräumlichkeiten sollen die diversen Gerätschaften optimal gelagert und eingestellt werden können und die derzeitige Platznot im Feuerwehrhaus ein Ende finden.

Neben diesem Bauvorhaben stellen die Vorbereitungen für das 100-jährige Bestandsjubiläum der Wehr im Jahr 2018 und die aktive Mitgliederwerbung weitere Schwerpunkte dar. „Wir hoffen, Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren für die Feuerwehrjugend sowie Männer und Frauen für den aktiven Feuerwehrdienst in Waldlesberg gewinnen zu können. Durch die Abgänge verdienter Mitglieder in die Reserve müssen wir zeitgerecht neue Mitglieder finden um mittel- und langfristig den Bestand der Wehr zu sichern“, erklärte Brandl.

Überaus erfolgreich ist das Feuerwehrfest im vergangenen Jahr verlaufen. Es stellt die Haupteinnahmequelle der Wehr dar. Verwalter Gerhard Erasmus hat mit viel Engagement und Einsatz einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Festes geleistet.