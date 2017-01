Der 20-Jährige soll am Mittwochabend den eigenen Vater mit einer Axt erschlagen haben, teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Warum es zur Gewalttat in der Hafnergasse gekommen ist, ist noch unklar. Beim Todesopfer handelt es sich um Wölblings ÖKB-Obmann Franz Müllner (53).

Franz Müllner | Archiv

Der Sohn des Opfers, der den Mord gestand und festgenommen wurde, war im Ort nicht bekannt und hat auch nicht in Wölbling gewohnt. Er dürfte sich bei der Tat in einen Blutrausch gesteigert und den Vater mit zwei Axt-Attacken von vorne sowie mindestens 25 Schlägen von hinten getötet haben.

APA/HELMUT FOHRINGER

Dabei war die Fürsorge des Vaters groß. Vor zwei Monaten ist er - wie NÖN-Recherchen ergaben - am Herzogenburger Wohnungsamt vorstellig geworden, um eine Wohnung für seinen Sohn zu bekommen - erfolglos.

Der Täter alarmierte selbst die Polizei, unmittelbar danach verständigte auch ein Nachbar die Exekutive. Der Verdächtige ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Die Axt wurde am Tatort vorgefunden und sichergestellt.

APA/HELMUT FOHRINGER

Die Einvernahme des 20-Jährigen dauerte an. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat dem Sprecher zufolge eine Obduktion des Opfers angeordnet. Der Beschuldigte sollte noch am Donnerstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert werden.