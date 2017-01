Er soll am Mittwochabend seinen Vater mit einer Axt erschlagen haben, teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Hintergründe zu der Gewalttat seien vorerst nicht bekannt.

APA/HELMUT FOHRINGER

Verübt wurde das Verbrechen in Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Wurzer um einen etwa 20-Jährigen, der festgenommen wurde. Die Einvernahme des Mannes dauerte an.

APA/HELMUT FOHRINGER

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat dem Sprecher zufolge eine Obduktion des etwa 50 Jahre alten Opfers angeordnet.