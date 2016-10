Familie Koch aus Murstetten unterstützt seit Jahren das Hilfsprojekt Kinderpatenschaft von Pfarrer Emeka Emeakaroha vom Pfarrverband Obergrafendorf-Weinburg.

„Emeka“, wie er liebevoll von allen genannt wird, ist nicht nur Integrationsbotschafter im österreichischen Innenministerium und Feuerwehrkurat der Feuerwehr Obergrafendorf, sondern leitet seit Jahren zahlreiche Hilfsprojekte, darunter auch sein Projekt der Kinderpatenschaft, mit dem in seiner Heimat in Nigeria Familien unterstützt werden, damit sie ihre Kinder in Schulen schicken können.

Reisegruppe wurde herzlich empfangen

Kürzlich besuchte Emeka mit einer 15-köpfigen Reisegruppe sein Heimatdorf Umunohu und ermöglichte den Paten, den Erfolg ihrer Unterstützungen vor Ort zu sehen und ihre Patenkinder zu treffen. Elisabeth Koch zeigte sich begeistert vom Empfang: „Wir wurden von singenden und tanzenden Menschen jeden Alters überrascht, die scheinbar spontan verschiedene Melodien sangen und sich dazu im Rhythmus bewegten.

Elisabeth, Gerhard, Lisa und Manuel Koch (von links) mit ihrem Patenkind Chinwendu. | NOEN, privat

Dass wir mit so einer unbeschreiblichen Freude und Herzlichkeit in Empfang genommen werden, hätten wir nicht gedacht – wir waren überwältigt von der Offenheit der Menschen.“ Die Reisegruppe erlebte in elf Tagen unbeschreibliche Dinge – manchmal unheimlich kurios, manchmal einfach berührend. „Es war schwierig, sich wieder an das alltägliche ‚normale’ Leben zu Hause zu gewöhnen“, so Koch.