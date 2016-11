Zwei Musikschul-Bands aus Traismauer haben beim Bundeswettbewerb „Podium jazz.rock.pop“ im großen Saal des Festspielhauses St. Pölten abgeräumt.

Die „BigBoys“, das sind Tobias Gärtner (vocals, guitar), Adrian Panhauser (guitar, vocals), Eric Horvath (vocals, bass) und Simon Loichtl (drums, vocals), eroberte in der Altersgruppe II den hervorragenden zweiten Platz.

Gar den Bundessieg holte sich die erfolgreiche Formation „monkeywrench“, die es mittlerweile seit dem Jahr 2007 gibt. Der Triumph von Pascal Maschl (vocals, guitar), Joi Brunner (drums) und Laurenz Hacker (vocals, bass) beendet eine tolle Zeit als Musikschulband. „monkeywrench“ macht gemeinsam Musik, seit die Bandmitglieder sieben Jahre jung sind. Mit selbst komponierten und facettenreichen Songs, gepaart mit einer explosiven Performance auf der Bühne, überzeugen sie ihr Publikum bei Live-Konzerten.

Sein erstes Album mit dem Titel „What Did You Say?“ veröffentlichte das Trio im November 2014, also vor exakt zwei Jahren. Zu hören sind Titel, die die musikalische Entwicklung innerhalb von neun Jahren Bandgeschichte perfekt widerspiegeln.

Zur Zeit wird auch wieder an neuen Songs gebastelt, allerdings mit angezogener Handbremse, wie Laurenz Hacker verrät: „Die volle Konzentration gilt vorerst dem eben erst begonnenen Studium.“

Hacker (19) studiert Englisch und Musikerziehung auf Lehramt, Pascal Maschl (20) Englisch und Philosophie (ebenfalls auf Lehramt). Joi Brunner (19) absolviert derzeit seinen Grundwehrdienst (Militärmusik St. Pölten).

Musikschulleiter Andreas Rauscher: „Ich bedanke mich für die großartige Zeit in der Musikschule und wünsche den Laurenz, Joi und Pascal für die Zukunft alles Gute!“ Gleichzeitig gilt Rauschers Dank den beiden Lehrern, die den Musikschulbands zu Höhenflügen verhalfen und verhelfen: „Man kann Alfred Kellner und Augustinus Brunner nur gratulieren!“