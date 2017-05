Bei einer festlichen Auftaktveranstaltung in Anwesenheit von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist im NÖ Landhaus die neue Dachmarke „Umwelt.Wissen“ vorgestellt worden.

Damit werden Schulen beziehungsweise Schulnetzwerke und Partnerorganisationen im Umweltbereich noch besser vernetzt. Schulen, die zumindest einem ökologisch-nachhaltig ausgerichteten Schulnetzwerk angehören, wie das auch für die Neue Mittelschule Herzogenburg zutrifft, können als „Umwelt.Wissen.Schule“ ausgezeichnet werden. Die Schüler können dabei tolle Preise, darunter Workshops nach Wahl, gewinnen.

Die Schüler der 3 b wollen natürlich gewinnen und sie haben sich über die Nachhaltigkeit in ihrer Schule auch Gedanken gemacht: „Nachhaltigkeit bedeutet, dass man sich überlegt, was die Dinge, die man tut, auf Dauer für Auswirkungen haben. Und dass man versucht, die Dinge so zu erhalten wie sie sind, beziehungsweise zu verbessern. Bei uns geschieht sehr viel - wie die Solaranlage am Dach oder der Ökogarten vor dem Schulgebäude zeigt“, weiß Paulina Keiblinger.

Katharina Strasser betont: „Unsere Schule besitzt außerdem ein Abfallwirtschaftskonzept und in jeder Klasse ein Müllsammelsystem.“

Keine Süßgetränke und keine Dosen

Marlies Rittenschober meint: „Es gibt eine gesunde Jause; das heißt es gibt keine Süßgetränke, keine Dosen, dafür vielfältige Milchprodukte - und Schüler sind für Schüler tätig: als Tutoren und Schülerlotsen.“

„Außerdem machen wir beim ,LaufWunder‘ der Caritas und bei ,Roots & Shoots‘ mit, das ist ein globales und ökologisches Kinder- und Jugendprogramm“, freut sich Anna Neubauer. Und ergänzt: „Damit wir uns das Banner auch verdienen!“