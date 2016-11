Pünktlich wie die Uhr stand am 11. 11. um 11 Uhr 11 die Oberndorfer Faschingsgilde im Bürgermeisterzimmer des Reitherhauses, um traditionsgemäß gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt den Fasching zu wecken. Das Reitherhaus als ehemaliges Rathaus muss ja während des Neubaus des Rathauses als Ausweichquartier herhalten.

Zum 60. Geburtstag von Bürgermeister Franz Zwicker hatten sich die Oberndorfer Narren heuer eine Überraschung ausgedacht: Der aus der Schweiz stammende Drehorgelspieler Nikolaus Gebitstorf - in Österreich sagt man ja Werkelmann dazu - spielte für Zwicker einen musikalischen Geburtstagsgruß und das Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“.

Gilde arbeitet schon an den Faschingssitzungen

Und nachdem die Gildencrew mit Ehrenpräsidentin Gerti Frühwirth - Präsident Erich „Bauchi“ Böck hielt zu dieser Zeit in Krems mit seinen Schülern Tag der offenen Schultür - in gereimten Worten dem Bürgermeister gratuliert hatte und ihm dabei sowohl den Stadtschlüssel als auch die Gemeindekassa abgenommen hatten - versorgte sie dieser mit einigen Neuigkeiten.

Damit können die Narren bis zu ihren Faschingssitzungen, die am 13., 14., 20., 21. und 22. Jänner wieder im Volksheim über die Bühne gehen werden, noch einiges Material sammeln. Dabei kam natürlich auch der geplante Kauf des Geriatriezentrums St. Andrä durch die Stadtgemeinde ins Gespräch - und man darf jetzt schon darauf neugierig sein, wie dieser Umstand von den Oberndofer Narren „verarbeitet“ wird.

Da sich im zu Ende gehenden Jahr ja so Einiges getan hat - allen voran die ewige Geschichte vom City-Hotel, die jetzt wieder in die nächste Runde geht, oder der vom Sonnleitner Sepp forcierte Ohrwaschelbrunnen, denn Franz Zwicker partout nicht am Rathausplatz aufstellen will. Es dürfte es nicht allzu schwer sein, das Programm aufzufüllen.