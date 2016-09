Weil seine Tochter Bettina und sein Sohn Roland inzwischen die Neue Mittelschule verlassen haben, hat Erich Track, der „Mann mit den 1.000 Ideen“, seine Funktion als Obmann des Elternvereins zur Verfügung gestellt.

Am vergangenen Mittwoch wurde bei der Generalversammlung ein neuer Vorstand gewählt: Obmann ist ab sofort der Volksbankangestellte und zweifache Vater Thomas Hofbauer.

Track, dessen Hauptanliegen immer die Zusammenarbeit von Schüler, Lehrer und Eltern gewesen war, übergab seinem Nachfolger einen gesunden Verein - Kontostand mit Ende Juni: 3.500 Euro - dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und nahm den einstimmig beschlossenen „Elternvereins-Ehrenobmann“ als Auszeichnung für seine geleistete Arbeit entgegen.

Ein umfangreiches Jahresprogramm

Dann präsentierte er die Jahresarbeit des Vereins für das laufende Schuljahr: So wurden bereits Hefte für alle 249 Schüler und Schülerinnen angekauft und das Kennenlernfest Anfang der zweiten Schulwoche organisiert. Am Tag der offenen Tür, am Freitag, 21. Oktober, gibt es einen Getränke- und Infostand des Elternvereins, die gesunde Jause jeden letzten Montag im Monat, ein Preisschnapsen voraussichtlich am 28. April 2017 im Gasthaus Buchsbaum, ein Minigolfturnier auf der Anlage beim Freizeitzentrum und die Mithilfe beim Bezirksjugendsingen im kommenden Mai.

Seine Bitte an die Eltern der Schüler: „Ihre Mithilfe ist gefragt, damit der Elternverein auch weiterhin die Kinder bei Schulveranstaltungen oder für die Anschaffung der Schule oder spezielle Projekte finanziell unterstützen kann. Besonders bei der gesunden Jause ist immer wieder die persönliche Mithilfe zwischen 8 und 10.30 Uhr vonnöten.“