Ein 21-Jähriger kam auf der L119 in Neustift-Innermanzing mit seinem Pkw auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei krachte er in das entgegenkommende Auto eines 55-Jährigen, der in einen Parkplatz einbiegen wollte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich heute, Sonntag.

Beide Lenker alkoholisiert

Der 21-Jährige, der vermutlich zu schnell dran gewesen sein dürfte, wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Verletzten wurden nach der Versorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus St. Pölten gebracht. Im Spital wurde ein Alkotest durchgeführt - beide waren laut Polizeiangaben alkoholisiert.