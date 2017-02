Es gehört mittlerweile zur guten Gepflogenheit, dass SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer im NÖN-Exklusivgespräch zum Jahresauftakt über die geplanten Vorhaben in der Stadt informiert. Auf Anfrage ist dabei auch die „Personalie Pfeffer“ abgehandelt worden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Landes-SP personell schwächelt, es an Personen mangelt, denen es an Bekanntheitsgrad über den kleinräumigen Bereich hinaus mangelt.

Kommunalpolitik treu bleiben

Ob man Pfeffer nach der Landtagswahl 2018 im Landhaus sehen wird? „Das ist völlig offen“, erklärt der Stadtchef. Er werde der Kommunalpolitik jedenfalls treu bleiben: „Eine mögliche Tätigkeit auf Landesebene muss sich unbedingt mit dem Amt des Bürgermeisters vereinbaren lassen“, legt er die Karten noch nicht auf den Tisch.

Fix sind zahlreiche Projekte auf kommunaler Ebene, beispielsweise das Heizwerk, für das nun als Standort der Bereich zwischen Friedhof und Hans-Haas-Park endgültig festgelegt worden ist. Mit der Wärme aus den Hackschnitzeln werden sämtliche öffentliche Gebäude in der Innenstadt versorgt.

Vor dem Beginn der Bauarbeiten werde es, so Pfeffer, einen Bürger-Informationsabend geben, bei dem die einzelnen Bauphasen vorgestellt werden. Die Leitungsverlegung, für die natürlich Grabungsarbeiten notwendig sind, wird nach dem Brassfestival erfolgen, das heuer von 9. bis 11. Juni über die Bühne gehen wird. Traisenquerung wird es übrigens keine geben, der Kindergarten wird oberirdisch über den Mühlbach versorgt. Während des Heizwerk-Betriebs sei dann mit ein bis zwei Lkw-Zulieferfahrten pro Woche zu rechnen.

Angesichts der derzeit niedrigen Gaspreise verteidigt der Bürgermeister neuerlich die Errichtung des Heizwerks: „Regionale Biomasseheizungen sind nicht nur gut für den Umweltschutz, sondern auch für die regionale Wertschöpfung.“

Volkshilfe übersiedelt auf den Hauptplatz

Das neue Heizwerk wird auch das Betreubare Wohnen versorgen. Das Projekt der Alpenland-Wohnbaugenossenschaft wird heuer eröffnet: „Darauf freue ich mich schon ganz besonders“, blickt der Stadtchef voraus. Die Betreuung erfolgt durch die Volkshilfe, die mit dem Tageszentrum auf den Hauptplatz 11 übersiedeln wird. Die Rochade perfekt macht die Polizeiinspektion. Sie wechselt nach einer Adaptierung in die bisherigen Räumlichkeiten der Volkshilfe am Gartenring 16.