Als der Außendienst-Verkaufsleiter eines Sand- und Schottergewinnungsunternehmens abends an der werkseigenen Tankstelle vorbeikam, traute er seinen Augen nicht: Da stand der schwarze Audi eines Mitarbeiters. In das Gefährt flossen, so stellte man später fest, 66 Liter Diesel. Widerrechtlich, denn die dazu notwendigen Sperrchips waren von der Firmenleitung ein paar Wochen zuvor eingezogen worden. Die Konsequenzen: Anzeige bei der Polizei, fristlose Entlassung und Prozess am Landesgericht St. Pölten. Der 24-jährige Ex-Mitarbeiter aus dem westlichen Teil des Bezirks St. Pölten-Land musste sich wegen Einbruchsdiebstahls verantworten.

„Getankt habe ich in Böheimkirchen“

„Stimmt alles nicht“, behauptete der Radladfahrer zunächst. Er habe bei einer Tankstelle in Böheimkirchen vollgetankt und überdies in der dortigen Anlage sein Auto gewaschen. Erhebungen der Polizei ergaben allerdings zweifelsfrei, dass im fraglichen Zeitraum überhaupt niemand seinen Wagen gewaschen hat. Diesen Umstand ergab die Auswertung der Registrierkasse.

Der Richter wies den Angeklagten darauf hin, dass ein Geständnis ein Milderungsgrund ist. „Gut, dann machen wir das Geständnis“, änderte der Mann seine Verantwortung und räumte ein, mit einem widerrechtlich erlangten Chip sein Privatauto betankt zu haben.

Urteil: drei Monate bedingte Freiheitsstrafe.