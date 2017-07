Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sind die Auffassungsunterschiede bei der SP und der VP bei der weiteren Vorgangsweise bei dem Projekt „Kommunikationszentrum“ für die Katastralgemeinde Reichersdorf offensichtlich geworden.

Zur Chronologie: Vor rund drei Jahren wurde das sogenannte „Miletic-Haus“, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse an einem verkehrsneuralgischen Punkt befindet, seitens der Gemeinde angekauft. „Das einstöckige Wohngebäude mit rund 65 Quadratmetern Wohnfläche war aufgrund der niedrigen Raumhöhe und der unterschiedlichen Niveaus im Wohnbereich nur sehr schwer vermittelbar. Zudem wären umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig gewesen, um es wieder bewohnbar zu machen. Daher war der Abbruch des Hauses das Sinnvollste“, so Bürgermeister Heinz Konrath (SP).

Weiters: „Der hintere Teil des Gebäudekomplexes, in dem Stallungen untergebracht waren, soll saniert und eine öffentliche Lokalität geschaffen werden. Für das geplante neue Kommunikationszentrum wurden rund 250.000 Euro im Haushaltsvoranschlag für 2017 vorgesehen.“

In Sachen Projektumsetzung waren sich die Parteien nicht einig. Nach den Diskussionen in den vergangenen Monaten wurde ein „überparteilicher Arbeitskreis“, bestehend aus Ortschef Konrath und jeweils zwei Vertretern der SP- und VP-Fraktion, eingerichtet, um einen entsprechenden Vorschlag zu dem geplanten Gemeinschaftshaus und der weiteren Vorgangsweise zu erarbeiten.

Diskussion: Vorwurf der Konzeptlosigkeit

Nun stand in der aktuellen Gemeinderatssitzung die Vergabe von Arbeiten hinsichtlich der Bauleitung und Bauaufsicht zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung. Es folgte eine hitzige Diskussion über „Konzeptlosigkeit“ und Presseaussendungen, die nicht für den weiteren Verlauf des Projekts förderlich gewesen seien. Letztlich einigte man sich doch auf eine Vorgangsweise, die für beide Gemeinderatsfraktionen vertretbar ist. Es sollen Vereine und an dem Projekt interessierte Bürger in die Entscheidungsfindung, wie das „Kommunikationszentrum“ letztlich aussehen soll, eingebunden werden.

„Dank unseren erneut durch Walter Pernikl vorgebrachten Vorschlag freue ich mich, dass meine Forderung vom April, alle Vereinsvertreter und Interessierte an einen gemeinsamen Tisch mit Gemeindevertretern zu bringen, auch von der Mehrheitsfraktion befürwortet wird“, sagte VP-Obmann und geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler.

Durch diese gemeinsame Konzeptausarbeitung mit zukünftigen Nutzern könne man diese nachhaltige Investition für das Gemeinschaftsleben der Katastrale Reichersdorf bestmöglich umsetzen.

Das von der VP angeregte Gespräch soll noch im Sommer stattfinden. „Die Auftragsvergabe wurde von der Tagesordnung abgesetzt und soll in absehbarer Zeit im Gemeindevorstand erneut diskutiert und auch beschlossen werden“, erklärte Bürgermeister Heinz Konrath abschließend.

Fest steht: Noch heuer soll mit den Bauarbeiten an dem neuen Kommunikationszentrum begonnen werden.