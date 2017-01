In den Sitzungssaal ihres neuen Gebäudes, das in den vergangenen zehn Jahren von einem Kellergebäude zu einem Feuerwehrhaus umgebaut worden war, wurde kürzlich zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf am Gebirge geladen. Dort konnte Kommandant Wilhelm Pimperl neben Feuerwehrmitgliedern auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, Unterabschnittskommandanten Karl Engl, Stadtrat Thomas Woisetschläger sowie Ehrenunterabschnittskommandanten Adolf Brabletz begrüßen.

Gemeinsam blickte man auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Insgesamt wurden im Vorjahr 3.772 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit aufgewendet. „Wir mussten zu vier Brandeinsätze, zwei technische Einsätzen und eine Brandsicherheitswache ausrücken. Neben der Ausbildungs- und Übungstätigkeit stand die Ausrichtung eines Feuerwehrfests im Mittelpunkt der Aktivitäten der Wehr“, so Pimperl.

Ein Highlight war auch der Ankauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges: „Im Jahr 2016 haben wir ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) gekauft. Entschieden hat sich die Wehr für ein Vorführfahrzeug der Firma Lohr. Es hat ein maximales Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm und kann somit von jedem Feuerwehrmitglied mit dem Besitz der Führerscheinklasse B gelenkt werden.“

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf rund 42.000 Euro. Die Hälfte davon wurde bereits von der Stadt Traismauer übernommen. Seitens des Landes wird der Fahrzeugankauf mit 7.000 Euro subventioniert. „Somit beläuft sich unser Kostenbeitrag auf etwa 14.000 Euro, wobei das benötigte Inventar nicht berücksichtigt wurde. Gesegnet werden soll das Auto beim kommenden Feuerwehrfest, das heuer von 7. bis 9. Juli über die Bühne gehen wird“, blickt Pimperl voraus.

Ebenfalls erfreulich entwickelt hat sich der Personalstand der Wehr. Durch mehrere Neuzugänge ist der Aktivstand auf 34 Mitglieder angewachsen.